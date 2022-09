20 Grand-Slam-Titel: Roger Federer beendet Ausnahme-Karriere

Roger Federer (41) macht Schluss! Der Schweizer prägte die Tenniswelt in den vergangenen fast 25 Jahren wie kaum ein anderer. Seit seiner ersten Profisaison im Jahr 1998 konnte der gebürtige Baseler insgesamt 20 Grand-Slam-Titel einheimsen. Allein achtmal gewann er das renommierte Rasenturnier in Wimbledon. Zuletzt plagten Roger immer wieder langwierige Verletzungspausen – nun zieht er daraus Konsequenz: Er beendete nämlich endgültig seine Karriere.

Seinen Rückzug von der Profi-Tour verkündete Roger in einem Schreiben, welches er auch auf Instagram teilte: "Wie viele von euch wissen, waren die letzten Jahre von Verletzungen und OPs geplagt. Ich habe hart gearbeitet, um immer wieder in Wettkampfform zu kommen." Dennoch sei für ihn nun Schluss: "Der Laver Cup in London in der kommenden Woche wird mein letztes ATP-Event sein."

Dem Tennissport bleibe er jedoch treu, betonte der weltweit beliebte Rückhand-Experte: "Ich werde natürlich auch weiterhin auf dem Platz stehen, aber eben nicht mehr bei Grand-Slam-Turnieren oder auf der Tour." Es sei der Zeitpunkt, sich einzugestehen, dass die körperlichen Grenzen erreicht seien, bedauerte der 41-Jährige.

