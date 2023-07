Neuer Karriereweg? Roger Federer performt auf Coldplay-Bühne

Strebt er jetzt etwa eine Musikkarriere an? Roger Federer (41) gilt als eine Legende in der Tenniswelt. Der Schweizer hatte in seiner 25-jährigen Karriere einen Titel nach dem anderen einheimsen können. Doch der Sport hatte seine Folgen – der Sportler musste immer wieder verletzungsbedingt pausieren. Daraus zog er dann die Konsequenz, seine Karriere zu beenden. Jetzt scheint es, als würde er einen neuen Karriereweg einschlagen, denn: Roger performt bei einem Coldplay-Konzert auf der Bühne!

Auf Instagram teilt er jetzt einige Einblicke von diesem Erlebnis – unter anderen ein Video, das ihn auf der Bühne zwischen den Bandmitgliedern zeigt. Doch er steht nicht einfach nur rum: Roger gibt mit einer kleinen Rassel den Takt an. Damit begeistert er offenbar nicht nur das Publikum, das dem Tennis-Star immer wieder laut zujubelt. Auch er selbst kann es wohl gar nicht fassen, wie er schreibt: "Abenteuer eines Lebens." Coldplay ist auch ziemlich begeistert von der Performance des 41-Jährigen, wie die Jungs in den Kommentaren witzeln: "Du warst tadellos an der Rassel. Ist da irgendwas, was du nicht kannst?!"

Der Abschied aus dem Tennis-Sport war für den gebürtigen Baseler ziemlich emotional. Nach seinem letzten Match als Profi brach er sogar in Tränen aus und gab zu: "Ich habe mich gefreut, Tennis zu spielen und Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Es war eine perfekte Reise, ich würde alles noch einmal genau so machen."

Getty Images Coldplay während eines Auftritts im Jahr 2021

Getty Images Roger Federer, Met Gala 2023

Action Press Roger Federer bei seinem letzten Tennis-Match in London

