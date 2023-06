Prinzessin Kate und Roger Federer sind schon lange Freunde

Prinzessin Kate (41) und Roger Federer (41) verbindet eine lange Freundschaft. Die Ehefrau von Prinz William (41) und der Tennisprofi trafen sich am vergangenen Wochenende zu einem Match auf dem Tennisplatz. Dabei schienen sich die beiden sehr gut zu verstehen und auch sehr vertraut miteinander zu sein. Sie spielten sogar in kleines Duell. Und tatsächlich kennen Kate und Roger sich schon sehr lange.

Wie das Hello! Magazine berichtet, traf Roger zuerst beruflich auf Kates jüngere Schwester Pippa Middleton (39). Später war er sogar Gast auf deren Hochzeit. Ihre Schwester soll den Schweizer wohl aber schon vorher immer wieder bei den Turnieren in Wimbledon getroffen haben, wo sie Freundschaft schlossen. Ihre Mama Carole (68) soll sogar mal ein wenig in den 20-fachen Grand-Slam-Gewinner verliebt gewesen sein. "Roger ist ein Schwarm meiner Mutter. Ich glaube nicht, dass er was dagegen hat, wenn ich das sage", scherzte sie in der Doku "Sue Barker: Our Wimbledon".

Aber nicht nur Kate und ihr Mann William sollen große Tennisfans sein. Ihr ältester Sohn Prinz George (9) bekam sogar schon Einzelunterricht bei Roger. "In diesem Stadium geht es darum, den Ball nur zu berühren. Das ist schon gut. Das Gleiche gilt auch für meine Jungs. Ich glaube, ich habe einen kleinen Vorteil, weil ich schon Zeit mit ihm verbracht habe", erklärt der Tennisprofi in der Doku.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate in Wimbledon

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Roger Federer in Wimbledon im Juni 2023

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz George, Sohn von Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kate und Roger schon so lange Freunde sind? Nein, das überrascht mich. Ja, das ist mir nicht neu. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de