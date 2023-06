Sportlich: Prinzessin Kate spielt Tennis mit Roger Federer!

Das Tennis-Ass bekommt royale Konkurrenz auf dem Platz! Prinzessin Kate (41) gilt als absolute Stilikone und wird für ihre liebevolle und lockere Art gefeiert. Die Frau von Prinz William (41) ist außerdem auch ziemlich fit. Schon bei zahlreichen Benefiz-Sportevents war sie mit von der Partie und zeigte ihre Sportlichkeit. Tennis liegt ihr allerdings am besten – das bewies Kate nun bei einem Match mit Profi Roger Federer (41)!

Im Rahmen einer Werbeaktion für die Ballkids der Tennishochburg Wimbledon lieferten sich die 41-Jährige und der 20-fache Grand-Slam-Gewinner ein kleines Duell auf dem Platz. Laut Hello lernten Kate und Roger dort auch einige Tipps und Tricks von den Jungsportlern, wie etwa einen optimalen Ballwechsel. Die Prinzessin strahlte dabei in einem coolen Look: Zu einem weißen Tennisrock kombinierte sie ein passendes Polo-Top und Sneaker. Ihre lange Mähne stylte sie sich zu einem hohen Zopf.

Auch mit ihrem Mann steht Kate offenbar manchmal auf dem Platz. "Ich habe William und Kate ein paar Mal getroffen und hatte die Gelegenheit, mich ein wenig mit ihnen zu unterhalten. Sie spielen Tennis gegeneinander. William hat mir gesagt, dass er nicht gegen sie ankommt", verriet Profispieler Rod Laver vor ein paar Monaten gegenüber Dailymail.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate in Wimbledon im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Roger Federer in Wimbledon im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Roger Federer mit Teenagern in Wimbledon im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de