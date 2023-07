Schon wieder! Prinzessin Kate strahlt neben Roger Federer

Prinzessin Kate (41) entpuppt sich als wahre Tennisenthusiastin. Die Frau von Prinz William (41) hat einen vollen Terminkalender. Dabei dürfen sportliche Veranstaltungen aber wohl nicht zu kurz kommen: Sie feuert jetzt die britischen Spieler beim berühmt-berüchtigten Wimbledon-Turnier an! Auch von dem Regen lässt sie sich ihre gute Laune bei dem Sportevent nicht vermiesen – und strahlt von der Zuschauertribüne aus mit Tennislegende Roger Federer (41) um die Wette.

Die Prinzessin von Wales lässt sich die spannenden Matches nicht entgehen: In einem mintgrünen Blazer und einem passenden weißen Rock sieht sich die dreifache Mutter das Wimbledon-Turnier an. Dabei ist sie in guter Gesellschaft: Neben ihr blickt Roger in einem beigen Anzug gebannt auf das Spielfeld. Die Brünette und der Sportler führen währenddessen eine rege Unterhaltung und haben offensichtlich eine Menge zu lachen.

Vor wenigen Tagen hatten sich Kate und Roger selbst ein Duell geliefert: Im Rahmen einer Werbeaktion für die Ballkids der Tennishochburg Wimbledon forderte die Brünette den 20-fachen Grand-Slam-Gewinner laut Hello heraus. Dabei hatten sie augenscheinlich jede Menge Spaß.

Anzeige

Action Press / Action Plus Sports Images Prinzessin Kate und Roger Federer im Juli 2023

Anzeige

Action Press / Action Plus Sports Images Prinzessin Kate und Roger Federer

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Roger Federer in Wimbledon im Juni 2023

Anzeige

Denkt ihr, dass Kate und Roger in Zukunft öfter Tennisturnieren zusehen werden? Ja, ich denke schon. Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de