Comeback-Gerüchte: Roger Federer will mehr Tennis spielen

Roger Federer (43) hat erstmals konkrete Pläne für ein mögliches Comeback angedeutet. Bei einem Event von Mercedes-Benz, das am Rande des renommierten Golfturniers in Augusta stattfand, ließ der Tennis-Star verlauten, dass er gerne wieder häufiger auf dem Platz stehen würde. "Ich würde gerne wieder mehr Tennis spielen", erklärte Federer laut Bild und fügte hinzu, dass er in letzter Zeit verstärkt Golf gespielt habe, nun aber den Fokus wieder auf den Tennissport legen wolle. Dabei denke er insbesondere an Exhibition-Matches, um erneut den Schläger zu schwingen – ohne dabei jedoch ein offizielles Comeback im Profibereich anzustreben.

Nach zwei Jahren Pause, in denen er mit Verletzungen und der nötigen Regeneration zu kämpfen hatte, erklärte der Maestro, sich fit und bereit zu fühlen, wieder in den Sport zurückzukehren. Mit der Aussicht auf mögliche Show-Matches wäre Federer ein Publikumsmagnet – immerhin gehört er mit seinen 20 Grand-Slam-Titeln und insgesamt 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste zu den erfolgreichsten Spielern der Tennisgeschichte. Fans träumen zudem von einem Doppel-Comeback des Schweizers, der mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2008 bewiesen hat, dass er auch in dieser Disziplin glänzen kann.

Abseits des Tennisplatzes ist der inzwischen 43-jährige Federer ein liebevoller Familienvater und erfolgreiches Testimonial für Marken wie Mercedes-Benz. Trotz eines Jetset-Lebensstils betont er immer wieder, wie sehr ihm die Zeit mit seiner Frau Mirka und den gemeinsamen vier Kindern am Herzen liegt. Ob und wann er tatsächlich wieder den Tennisschläger in der Hand halten wird, steht noch nicht fest. Doch eines ist sicher: Für seine Fans wäre jede Rückkehr – sei es auf dem Center Court oder in einer Show-Arena – eine echte Tennis-Sensation.

Getty Images Roger Federer weint bei letztem Match in London

Getty Images Roger Federer, Met Gala 2023

