Als Tribut für Heimat: Jason Momoa hat neues Tattoo am Kopf

Jason Momoa (43) hat sich wieder unter die Nadel gelegt! Der Schauspieler, der durch seine Rollen in Game of Thrones und Aquaman berühmt wurde, ist ein großer Fan der Tattookunst. Die meisten seiner Motive sind ein Tribut an die Insel Hawaii - denn dort wurde er geboren. Auch sein neustes Kunstwerk hat einen hawaiianischen Hintergrund. Und dafür hat Jason sich eine ganz besondere Stelle seines Körpers ausgesucht!

Auf Instagram teilte Jason einen kurzen Clip von sich am Flughafen auf dem Weg zum Flieger. Darin trägt er auf dem Kopf eine Melone, zusammen mit einem Tanktop und einem dünnen Schal. Während der Hollywoodstar zu seinen Fans spricht, meint er plötzlich: "Ich habe etwas ganz Besonderes für euch". Dann nimmt er den Hut ab und präsentiert die kahl rasierte Seite seines Kopfes, wo nun ein brandneues Tattoo zu sehen ist. Vom Stirnansatz zum Nacken prangt dort jetzt ein Band mit hawaiianischen Zeichen, als Tribut an seine geliebte Heimat.

Ein Mitglied von Jasons Team hat Just Jared bereits verraten, was es mit dem Tattoo auf sich hat: "Es ist ein großes Motiv, das auf seine hawaiianischen Wurzeln und die Kultur zurückzuführen ist!" Erst Anfang September hatte Jason sich die Haare für einen guten Zweck abrasieren lassen und den freien Platz hat er offenbar sinnvoll genutzt.

