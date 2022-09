Damit offiziell? JoJo Siwa mit Avery Cyrus auf Red Carpet

JoJo Siwa (19) und Avery Cyrus (22) haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt! Vor wenigen Tagen heizten die beiden Internetstars die Gerüchteküche so richtig an: Nachdem sich JoJo erst im August von ihrer Freundin getrennt hatte, tauchte plötzlich Avery immer häufiger in ihren Storys auf. Mit dem letzten Clip auf TikTok war dann wohl alles klar: Darin küssten sie sich. Der jüngste Auftritt sollte jetzt auch die letzten Zweifel aus dem Weg geräumt haben: JoJo und Avery strahlen Seite an Seite auf dem roten Teppich!

Zu der Premiere des Musicals "Jagged Little Pill" kam der TikTok-Star nicht alleine, wie die Bilder beweisen, die Daily Mail vorliegen. Gemeinsam mit Avery strahlte JoJo auf dem roten Teppich! Sie trug ein schwarz-weißes Outfit, bestehend aus einem Tüllrock und einer verspielten Bluse, während Avery einen lässigen Glitzeranzug rockte. Beide rundeten den Look mit pinkfarbenen Sneakern ab.

Dass zwischen den Beautys etwas läuft, ahnten die Fans der beiden schon länger. Mit dem Kuss-Video auf TikTok stellten sie dann aber klar: Sie sind nicht nur Freunde! "Das glücklichste Mädchen", hatte JoJo dazu geschrieben, während sie das im Video auch deutlich zur Schau stellte.

Getty Images JoJo Siwa bei den People's Choice Awards im Dezember 2021

Instagram / averycyrus JoJo Siwa und Avery Cyrus, TikTok-Stars

TikTok / itsjojosiwa JoJo Siwa und Avery Cyrus im September 2022

