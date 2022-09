Knutsch-Video: Bestätigt JoJo Siwa hier ihre neue Beziehung?

Ist es damit eindeutig? Um das Liebesleben von JoJo Siwa (19) rankten sich zuletzt einige Gerüchte: Nachdem sich die TikTok-Bekanntheit zum wiederholten Male im August von ihrer Freundin Kylie Prew trennte, soll sie jetzt wieder jemand Neues haben. Mit Avery Cyrus (22) tauchte sie schon in einigen Clips Seite an Seite auf. Ein neues Video spricht allerdings Bände: Macht JoJo nun ihre Beziehung offiziell?

Auf ihrem TikTok-Account zeigte die 19-Jährige einen niedlichen Clip mit Avery. Dabei sitzen sie in einer Photobooth und machen Schnappschüsse – doch einer ist wohl am aussagekräftigsten: Auf diesem geben sie sich einen innigen Kuss! Wie happy JoJo darüber ist, drückte sie in der Videobeschreibung aus. "Das glücklichste Mädchen", schwärmte die Beauty.

Die Fans der beiden Netz-Bekanntheiten rasteten bei dem Video regelrecht aus. Doch einige waren davon alles andere als begeistert. Denn nicht nur JoJo trennte sich vor etwa einem Monat – auch Avery gab erst im August nach zwei Jahren die Trennung von ihrer Freundin Soph Mosca bekannt. "Wir haben es alle kommen sehen. Aber wenn ich das sehe, tut mir Soph so leid", schrieb unter anderem ein Fan.

TikTok / itsjojosiwa JoJo Siwa und Avery Cyrus im September 2022

Getty Images JoJo Siwa, People's Choice Awards

Instagram / itsjojosiwa Avery Cyrus und JoJo Siwa, TikTok-Stars

