Im Claßen-Ferienhaus: Julian und Tanja Makarić turteln herum

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen! Nachdem sich der YouTuber und Bibi Claßen (29) im vergangenen Mai voneinander getrennt hatten, machten Gerüchte über eine neue Flamme des Webstars die Runde. Im Juli bestätigten dann Tanja und der zweifache Vater, dass sie ein Paar sind. Seitdem geben die beiden ihrer Community gerne Einblicke in ihr Liebesleben – wie nun auch wieder: Julian und Tanja machen gerade Urlaub im Claßen-Ferienhaus und lassen sich dabei kaum eine Sekunde aus den Augen.

In Julians Instagram-Story ist er zunächst allein im Pool des spanischen Ferienhauses zu sehen. Doch lange konnte er sich dort nicht auf seiner pinken Luftmatratze sonnen: Tanja gesellte sich zu ihrem Liebsten ins Wasser und kuschelte sich dabei an ihn. So sieht man zuerst, wie die Brünette ihren Kopf auf den Bauch des YouTubers ablegt und sich währenddessen im Wasser treiben lässt. Danach versucht sich die Schwimmerin daran, es sich auf Julian gemütlich zu machen – jedoch konnten die beiden nicht das Gleichgewicht halten und fielen ins Wasser.

Wie verliebt der 29-Jährige ist, machte er schon mit einem anderen Schnappschuss in seiner Story klar: Die Aufnahme zeigt die Beauty dabei, wie sie vertieft in ihr Handy schaut. Zu dem Bild schrieb Julian: "Wie wunderschön du bist"

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Juli 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Freundin von Julian Claßen

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

