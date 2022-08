Total verknallt: Kaia Gerber und Austin Butler turteln in LA

Model Kaia Gerber (20) zeigt der Welt, wie glücklich sie ist! Die Tochter von Topmodel Cindy Crawford (56) steht seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit. Mittlerweile steht sie ihrer berühmten Mutter auf dem Laufsteg in nichts nach, denn Kaia ist selbst sehr erfolgreich in der Modewelt. Seit Dezember ist sie außerdem wieder frisch in einer Beziehung mit Schauspieler Austin Butler (30). Mittlerweile verstecken Kaia und Austin ihre Liebe auch nicht mehr, sondern turteln offen und megahappy!

In Los Angeles wurden Kaia und Austin jetzt bei einem entspannten Stadtbummel gesichtet, wie die Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. In lockeren Outfits schlenderten die beiden durch die Straßen von LA und stoppten zwischendurch in einem Café für einen Eiskaffee und einen kleinen Snack. Dabei konnten beide offenbar nicht wirklich die Finger voneinander lassen: Immer wieder umarmten sie sich und knutschten innig. Die Bilder machen deutlich, wie vertraut und glücklich das Model und der "Elvis"-Star offenbar miteinander sind.

Etwa einen Monat bevor sie ihre neue Liebe traf, war die Trennung von Kaia und ihrem Ex-Freund, Euphoria-Star Jacob Elordi (25), öffentlich geworden. Austin war zuvor mit Schauspielerin Vanessa Hudgens (33) zusammen, das Paar beendete seine Beziehung aber bereits Anfang 2020. Gemeinsam scheinen Austin und Kaia jetzt aber ihr Glück gefunden zu haben.

Action Press / Backgrid Austin Butler und Kaia Gerber im März 2022

Backgrid Austin Butler und Kaia Gerber, März 2022

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi bei der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures, September 2021

