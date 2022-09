Nach schweren Vorwürfen: Jetzt wehrt sich Jesse Williams' Ex

Es nimmt und nimmt kein Ende! Grey's Anatomy-Star Jesse Williams (41) und seine Ex-Frau Aryn Drake-Lee führen seit ihrer Scheidung 2020 einen regelrechten Rosenkrieg gegeneinander. Im Mittelpunkt stehen dabei meist die beiden Kinder. Der Schauspieler warf seiner Ex schon mehrmals vor, ihm die Kids vorzuenthalten und sich nicht an die Vereinbarungen zu halten. Doch Aryn möchte sich das nicht mehr länger gefallen lassen und brach jetzt ihr Schweigen!

Radar Online berichtete, dass Jesse demnächst am Broadway in New York auf der Bühne stehen wird. Da seine Kinder in L.A. leben, soll er seine Ex gebeten haben, ihnen zu erlauben, zu Besuch kommen zu dürfen. Und obwohl es ihm zustehe, soll Aryn abgelehnt haben. Auf Instagram wehrte sie sich jetzt gegen den Vorwurf, ihren Kindern den Papa vorzuenthalten: "Ist es für die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Sieben- und Achtjährigen gut, regelmäßig aus der Schule genommen zu werden und einmal quer durchs Land zu fliegen, um dann zwei Tage mit geröteten Augen am Boden zu verbringen? [...] Das glaube ich nicht!"

"Es gibt eine Bezeichnung für Elternteile, die von ihren Kindern erwarten, dass sie die Wünsche dieses Elternteils auf Kosten der Kinder erfüllen und diesen nachkommen", schrieb Aryn weiter. Damit schickte sie ihrem Ex einen indirekten Seitenhieb, indem sie ihn beschuldigte, seine eigenen Bedürfnisse über die der Kinder zu stellen.

Instagram / aryndrakelee Jesse Williams' Ex-Frau Aryn Drake-Lee, Instagram 2022

Getty Images Jesse Williams, 2021

Getty Images Aryn Drake-Lee und Jesse Williams bei einer Party in West-Hollywood

