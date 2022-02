Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde. Jesse Williams (40) und seine Aryn Drake-Lee befinden sich auch Jahre nach der Scheidung noch in einem Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsamen zwei Kinder. Nachdem Aryn den einstigen Grey's Anatomy-Star beschuldigte, ein schlechter Vater zu sein, holte der nun zum Gegenschlag aus: Jetzt unterstellt Jesse seiner Ex-Frau, seine Besuche bei den Kindern zu kontrollieren und einzuschränken.

Wie Us Weekly aus vorliegenden Gerichtsdokumenten berichtet, klagt Jesse seine Ex-Frau wegen "wiederholter Verletzung gerichtlicher Anordnungen" und "unberechenbaren, einschränkenden Verhaltens" an. Obwohl der Jackson-Avery-Darsteller eine "sehr enge und liebevolle Beziehung" zu seinen Kids Sadie und Maceo habe, soll sich Aryn nicht an die Sorgerechtsregelungen halten und ihre gemeinsamen Kinder von ihm abgrenzen. Dabei soll Aryn die Kleinen einfach aus der Schule und dem Vorgarten seines Hauses geholt und die FaceTime-Anrufe des Schauspielers weitestgehend ignoriert haben. Außerdem bezichtigt der 40-Jährige seine Ex-Frau der "manischen Ausbrüche vor den Kindern" und behauptet, dass sie ihn mehrfach angeschrien und seine Tochter "wie eine Stoffpuppe" aus seinen Armen gerissen haben soll.

Seit ihrer Scheidung im Jahr 2017 stürzen sich die beiden Streithähne in einen Rechtsstreit nach dem anderen. Auch vor ihrem Sorgerechtsprozess lieferten sich Jesse und Aryn bereits einen unerbittlichen Unterhaltsstreit in einem langwierigen Gerichtsverfahren. Laut dem Beschluss, den das Gericht damals gefällt hat, wurde Jesse zur Zahlung von rund 44.000 Euro Unterhalt pro Monat verdonnert.

Jesse Williams

Jesse Williams, Darsteller

Jesse Williams, "Grey's Anatomy"-Star

