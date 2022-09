Pete Davidson kopiert Kanyes Outfit: Kim K. hofft auf Zufall

Kim Kardashian (41) will jeden weiteren Streit vermeiden. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Kanye West (45) kam sie für neun Monate mit Pete Davidson (28) zusammen. Ihr Ex feindete ihren neuen Partner daraufhin öffentlich an, er schoss auch zurück. Seit der Trennung war es allerdings still um den Komiker geworden, bis er jetzt bei den Emmys auftrat – und zwar in einem Outfit, das einem von Kanye zum Verwechseln ähnlich sah! Kim hofft inständig, dass Pete Kanye damit nicht angreifen wollte.

"Kim hat keine Ahnung, ob Pete versucht hat, eine subtile Botschaft an Kanye zu senden, aber sie nimmt an, dass es seine sarkastische Art ist, auf Kanyes Angriffe zu reagieren", erklärte ein Insider gegenüber HollywoodLife. Jedoch wünsche Kim sich inständig, dass das ähnliche Outfit nur Zufall war, weil es bereits genug Drama um ihre Ex-Partner gegeben habe. Kanye habe es zwar verdient, dass Pete sich über ihn lustig mache – die Unternehmerin hoffe aber, dass er die Sache jetzt ruhen lasse. "Sie wünscht ihm nur das Beste und hofft, dass er es von jetzt an einfach sein lassen kann", behauptete die Quelle.

Bei der Met Gala 2019 war Kim in einem legendären Welt-Look-Kleid erschienen, Kanye begleitete sie entspannt in einer schwarzen Hose und einer schwarzen geschlossenen Jacke der Marke Dickies. Für seinen ersten Auftritt nach der Trennung wählte Pete ebenfalls eine schwarze Jacke des Labels zu einer schwarzen Hose.

