Bei Emmys: Pete Davidsons erster Auftritt seit Kim-Trennung

Es war sicherlich ein besonderer Moment für Pete Davidson (28)! Der Komiker sorgte in diesem Jahr für eine der meistbeachteten Liebesgeschichten: Nach ihrer Trennung von Kanye West (45) bandelte er nämlich mit TV-Ikone Kim Kardashian (41) an. Noch während der Beziehung stieg Pete bei Saturday Night Live aus, nach der Trennung von Kim wurde es dann erst mal still um ihn. Bei den Emmys stand er nun wieder auf der Bühne!

Wie schon im Vorjahr räumte die Serie "Ted Lasso" den Preis für die beste Comedy-Show ab. Stellvertretend für den Cast überreichte Pete die Trophäe an seinen einstigen SNL-Kollegen Jason Sudeikis (46). Dass mit Kenan Thompson (44) ein weiterer Comedian aus dem SNL-Cast durch den Abend führte, kommentierte Pete in seiner Ansprache: "Witzig, das ist hier genau wie bei 'Saturday Night Live', Kenan macht die ganze Arbeit und ich weigere mich zu sagen, was die Autoren wollen."

Auch wenn Pete in seiner Laudatio nichts zu Kim oder Kanye sagte, lasen viele Beobachter ein Statement aus seinem Outfit: Denn der schlichte graue Look erinnerte viele an die Met Gala 2019! Damals trug Kim ihr legendäres Wet-Look-Kleid – und Kanye einen Style, der Petes zum Verwechseln ähnelt.

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian auf der Met Gala 2019

