Pretty in Pink: Kate Beckinsale strahlt auf dem Red Carpet

So schön ist Kate Beckinsale (49) auf dem roten Teppich unterwegs! Obwohl die Schauspielerin unter anderem für den Film "Van Helsing" berühmt ist, sorgte die brünette Schönheit zuletzt mit ihrem Liebesleben für gewaltiges Aufsehen: Obwohl er es bereits dementierte, gab es vor wenigen Wochen Spekulationen, dass Kate mit Jason Momoa (43) angebandelt hat. Doch Kate zeigt sich davon gar nicht beeindruckt und beweist währenddessen, wie gut es ihr im Moment geht: Während des Film Festivals in Toronto posierte Kate stilvoll und glücklich auf dem Red Carpet!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, strahlte Kate gemeinsam mit ihren Co-Stars Christopher Convery und Brian Cox auf der "Prisoner's Daughter"-Premiere: Dabei posierte die 49-Jährige für dieses Event in einem trägerlosen, pinken Kleid, das am unteren Ende ausgestellt ist. Zu der auffälligen Robe kombinierte der "Pearl Harbor"-Star lange, schwarze Lederhandschuhe und hochhackige Schuhe in derselben Farbe. Um den glamourösen Red-Carpet-Look komplett zu machen, wählte Kate zudem lange, silberfarbene Ohrringe und ein atemberaubendes Make-up.

Bereits vor rund einem Monat präsentierte sich Kate ultra-sexy auf ihrem Instagram-Account: In einem grünen Bikini setzte sie ihren durchtrainierten Body, den die Beauty auch mit 49 Jahren in Top-Form hält, perfekt in Szene. Zu ihrem knappen Outfit wählte Kate eine XXL-Sonnenbrille und dezenten Schmuck aus Perlen.

Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale, Brian Cox und Christopher Convery auf der "Prisoners Daughter"-Premiere

Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de