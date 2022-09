Wachmann bricht am Sarg von Queen Elizabeth II. zusammen

Am Sarg der Queen (✝96) ereignete sich ein Zwischenfall! Die britische Regentin ist vergangenen Donnerstag auf Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Seit Mittwoch ist die verstorbene Königin wieder in London, wo ihr Sarg in der Westminster Hall aufgebahrt wird. Während Tausende Menschen an dem Sarg vorbeiziehen, wird dieser von Wachmännern rund um die Uhr bewacht. Doch einer von ihnen kollabierte jetzt vor laufenden Kameras!

Auf Twitter ist das Video zu sehen, in dem mehrere Männer um den Sarg der Queen stehen. Sie rühren sich nicht und blicken gerade nach vorne. Plötzlich gerät einer von ihnen ins Schwanken und kann sich nicht mehr auf den Beinen halten, sodass er fällt. Dabei prallt er mit dem Gesicht auf den Boden. Sofort eilen andere Wachen zu ihm und drehen ihn auf den Rücken.

In der sonst so ruhigen Westminster Hall war der Aufprall deutlich zu hören. Auch die vorbeiziehenden Menschen, die den Vorfall mitbekamen, waren sichtlich betroffen, wie man im BBC-Livestream erkennen kann. Nachdem der Wachmann zu Boden fiel, wechselte die Kameraeinstellung jedoch direkt zu einer Außenansicht. Über den Gesundheitszustand des Mannes ist bisher nichts bekannt.

Anzeige

Getty Images Der Sarg von Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., 2012

Anzeige

Getty Images Die Mahnwache der Prinzen, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de