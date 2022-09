Drew Barrymore fühlt sich Britney Spears tief "verbunden"!

Zwischen Drew Barrymore (47) und Britney Spears (40) herrscht eine echte Freundschaft! Die Schauspielerin steht seit frühester Kindheit vor der Kamera. 1982 wurde sie mit Steven Spielbergs (75) "E.T. – Der Außerirdische" zum Kinderstar. Deshalb kennt sie auch die Schattenseiten einer frühen Karriere gut. Das ist etwas, das sie mit ihrer guten Freundin Britney gemeinsam hat – aber wie eng Drews Beziehung zu der Popsängerin wirklich ist, hat sie jetzt verraten.

Drew war in Jimmy Fallons (47) "The Tonight Show" zu Gast, als sie offen über ihre Freundschaft mit Britney sprach. "Das Gefühl, aufzuwachsen, zu kämpfen. All das sind die Dinge, die wir beide erlebt haben und etwas, durch das ich mich mit ihr verbunden gefühlt habe", berichtete sie. Kennengelernt hätten sie sich vor etwa eineinhalb Jahren und sich dann erst einmal heimlich ausgetauscht. Dieser Austausch habe dazu geführt, dass sie mittlerweile "aufrichtige Freundinnen" seien: "Wir haben beide viel durchmachen müssen. Wir haben einige Gemeinsamkeiten, die in ihren Umständen einzigartig sind!"

Erst vor wenigen Monaten hat Britney ihren Freund Sam Asghari (28) geheiratet – und natürlich war ihre gute Freundin Drew auch mit dabei. "Es war intim und es war märchenhaft", schwärmte die 47-Jährige von dem Abend. Neben der Schauspielerin standen auch Stars wie Selena Gomez (30), Madonna (64) und Designerin Donatella Versace (67) auf der Gästeliste.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Getty Images Drew Barrymore und Steven Spielberg, 1982

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

