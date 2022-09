Hier zeigt Blake Lively zum ersten Mal ihren Babybauch!

Blake Lively (35) setzt ihre Babykugel in Szene! Die Schauspielerin ist bereits Mutter von drei Kindern und gemeinsam mit ihrem Mann Ryan Reynolds (45), mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, genießt sie ihr Familienglück in vollen Zügen. Jetzt folgte die Überraschung: Bei einer Veranstaltung konnte man deutlich sehen, dass sie erneut ein Baby erwartet! In einem goldenen Minikleid kam Blakes wachsender Babybauch gut zur Geltung!

In New York City schritt sie gestern beim "Forbes Power Women's Summit" über den roten Teppich – und streichelte dabei liebevoll ihren bereits recht großen Bauch. In einem goldenen, über und über mit Pailletten besetzten Minikleid mit langen Ärmeln war der besondere Umstand kaum zu übersehen. Dazu kombinierte das Model einen weißen Schal mit passendem Haarband und große Ohrringe. Außerdem trug Blake extrem hohe, weiße High Heels.

Dass Blake wieder schwanger ist, ist also offensichtlich – persönlich hat sie sich jedoch noch nicht dazu geäußert! Vor drei Wochen postete sie noch eine Aufnahme von sich im Bikini am Pool und zeigte darauf ihren durchtrainierten Bauch. Dabei wird es sich wohl um eine ältere Aufnahme gehandelt haben...

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds auf der Met Gala 2022

Anzeige

UPI/Newscom/SIPA Blake Lively, September 2022

Anzeige

Instagram / blakelively Blake Lively im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de