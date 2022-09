Sehr schwere Zeit: Hansi Flicks Frau Silke hatte Brustkrebs

So ehrlich spricht Hansi Flick (57) selten über sein Privatleben. Der 57-Jährige, der 2021 Trainer der Deutschen Nationalmannschaft wurde, bereitet sich aktuell auf die Weltmeisterschaft in Katar in diesem Winter vor. Sein Privatleben hält Hans-Dieter, wie er eigentlich heißt, eher geheim. Doch jetzt spricht der ehemalige Trainer des FC Bayern München ganz offen über einen Schicksalsschlag, den seine Frau Silke Flick ereilt hatte.

In seinem Buch "Im Moment – Über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt" schreibt der Bundestrainer nicht nur über seine große Leidenschaft, den Fußball, sondern gibt auch einen seltenen Einblick in sein Privatleben. "Bei Silke wurde Brustkrebs diagnostiziert. Ich hatte Angst, wie ich sie noch nie zuvor gespürt hatte. Für sie und die Kinder da zu sein stand noch mehr als sonst im Vordergrund", verrät Hansi.

Seine Frau bewundere er bis heute dafür, mit welcher Stärke und inneren Ruhe sie diese schwierige Situation gemeistert habe. "Ich lag abends deutlich häufiger mit Tränen in den Augen im Bett, als es bei ihr der Fall war", fügt er an. Dieser Lebensabschnitt habe ihn Demut und Dankbarkeit gelehrt.

Getty Images Hansi Flick, Fußballbundestrainer

Getty Images Hansi Flick und seine Frau Silke, Dezember 2019

Getty Images Hansi Flick, Fußballbundestrainer

