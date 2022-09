Zum ersten Mal als Monarch: König Charles III. besucht Wales

König Charles III. (73) reist weiter durch sein Königreich. Mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) am 8. September ist ihr ältester Sohn Charles automatisch zum Monarch ernannt worden. Deshalb hat er jetzt eine Menge Aufgaben zu erledigen: Unter anderem musste er sich schon mit dem Parlament treffen und eine TV-Ansprache halten. Auch die vier Landesteile des Gebiets seiner Regentschaft musste er besuchen: Jetzt ist Charles zum ersten Mal als König mit seiner Ehefrau Camilla (75) in Wales.

Per Hubschrauber kamen der neue König und seine Gattin auf ihrem Wohnsitz Cardiff Castle an und wurden dort mit Kanonenschüssen begrüßt, bevor es für sie im Auto weiter zum Gedenkgottesdienst für die Königin in der Kathedrale von Llandaff ging. Dort schüttelte Charles dem Pastor in seinem schwarzen Anzug fröhlich lächelnd die Hand. Auch das Volk begrüßte den 73-Jährigen mit wehenden Fahnen und Blumen.

Auch Liz Truss (47), die neue britische Premierministerin, machte sich auf den Weg nach Wales und wurde vor der Kathedrale vom Pastor begrüßt. Nach dem Gottesdienst wird Charles sich mit den Mitgliedern des Senedd (Walisisches Parlament) treffen, bevor er direkt wieder nach London fliegt, um dort erneut eine Mahnwache am Sarg seiner Mutter abzuhalten.

Getty Images König Charles III. bei seinem Besuch in Wales, September 2022

Getty Images Königsgemahlin Camilla bei ihrem Besuch in Wales, September 2022

Getty Images König Charles III. und seine Frau Camilla, September 2022

