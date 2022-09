Zweiter Prozess: R. Kelly wurde erneut schuldig gesprochen

Auch das zweite Verfahren ging mit einem Schuldspruch gegen R. Kelly (55) zu Ende! Der Musiker wurde in New York bereits Ende Juni zu 30 Jahren Haft verurteilt. In den 90er-Jahren soll er nämlich mehrere Minderjährige sexuell missbraucht haben. In einem erneuten Prozess in Chicago wurden dem "I Believe I Can Fly"-Interpreten Besitz und Anfertigung von kinderpornografischem Material vorgeworfen. Jetzt wurde auch in diesem Fall ein Urteil gesprochen.

