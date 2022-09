4,5-Millionen-Hochzeit: Hatte Nicola Peltz' Mama das Sagen?

Riss Nicola Peltz' (27) Mutter etwa alles an sich? Das Model heiratete in diesem Sommer Brooklyn Beckham (23). Die Fans des Paares freuen sich seitdem über das Liebesglück der beiden – und fragen sich, was hinter den Zoff-Gerüchten um Nicola und Victoria Beckham (48) steckt. Mit ihrer neuen Schwiegertochter scheint Vic nämlich nicht glücklich zu sein – das könnte aber auch an deren Mutter liegen!

Wie die britische Zeitung Mirror nun berichtete, habe Claudia Heffner Peltz (67) bei der Hochzeit ihrer Tochter nämlich ein eisernes Regiment geführt. Demnach habe sie "die ganze Kontrolle übernommen" und Victoria "mit mehreren Entscheidungen völlig überstimmt". Dieses Verhalten soll dazu beigetragen haben, dass sich die Eltern von Brooklyn auf der Megafeier alles andere als wohlgefühlt haben.

Wie ein Insider der Zeitung Daily Mail verriet, sollen die Beckhams Interesse daran gehabt haben, auch eine Feier in Europa stattfinden zu lassen. Das konnten sie allerdings nicht durchsetzen: "Die Familie Peltz wollte nur eine Hochzeit ausrichten – und zwar auf ihrem Anwesen in Florida."

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn, Victoria und David Beckham und Nicola Peltz im März 2021

Anzeige

Getty Images Wendy Deng und Claudia Heffner Peltz im Januar 2006

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham, 2012

Anzeige

Meint ihr, dass sich die ganze Angelegenheit noch mal klären wird? Ja, bestimmt. Nein, ich fürchte leider nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de