Dan Reynolds und Aja Volkman haben sich wieder getrennt!

Traurige Neuigkeiten von Dan Reynolds (35). Der Imagine Dragons-Star und seine Frau Aja Volkman durchlebten in den vergangenen Jahren einige Höhen und Tiefen. Nachdem das Paar im März 2011 geheiratet hatte, gab es im April 2018 seine plötzliche Trennung bekannt. Daraufhin rauften sich die Eltern von vier Kindern aber wieder zusammen. Nun scheint es zwischen den Turteltauben aber endgültig nicht mehr zu passen: Im Netz machte Dan jetzt sein Ehe-Aus publik.

Auf Twitter veröffentlichte der 35-Jährige nun ein Statement. "Ich bin traurig, sagen zu müssen, dass Aja und ich uns nach vielen schönen gemeinsamen Jahren getrennt haben", notierte er auf der Social-Media-Plattform. Das Wohl ihrer vier Kinder stehe für Dan und Aja nun an oberster Stelle. "Danke, dass ihr uns in all den Jahren immer mit Liebe und Fürsorge unterstützt habt", bedankte sich der Imagine Dragons-Star abschließend bei seinen Fans.

Die Community des gebürtigen US-Amerikaners war nach Verkündung der Trennungsnews total geschockt – und das wurde auch in der Kommentarspalte unter seinem Tweet deutlich. "Was? Oh mein Gott!" und "Das tut mir so leid für dich, Dan", schrieben nur zwei von zahlreichen Usern unter dem Posting.

Dan Reynolds und Aja Volkman, März 2019

Dan Reynolds von den Imagine Dragons

Aja Volkman und Dan Reynolds im Dezember 2021

