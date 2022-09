Das mag Christina Luft an ihrem "Let's Dance"-Job nicht!

Ehrliche Worte von Christina Luft (32)! Seit 2017 glänzt sie in der Tanz-Show Let's Dance und verpasst ihren prominenten Partnern auf dem Tanzparkett den letzten Schliff. In der vergangenen Staffel gab sie mit Mike Singer (22) alles auf der großen Bühne – für das Finale und den Gewinn von "Let's Dance" reichte es aber nicht. Nun verriet Christina: Die Profitänzerin liebt ihre Arbeit – doch an eine Sache kann sie sich nicht gewöhnen...

In einer Fragerunde bei Instagram wollte ein Fan wissen, ob es etwas gäbe, das die Beauty an ihrem Job störe. Und tatsächlich – da gibt es etwas! "An die Unregelmäßigkeit von 24/7 und auf einmal gar nicht arbeiten, werde ich mich nie gewöhnen", gab die Verlobte von Luca Hänni (27) zu. Mit stundenlangem Training und Vorbereitungen habe sie hingegen keine Probleme. "Ich habe den besten Beruf der Welt und liebe ihn", stellte Christina trotz des winzigen Kritikpunktes klar.

Bis zur nächsten Ausgabe von "Let's Dance" dauert es noch eine Weile. In dieser Zeit widmet sich Christina ausgiebig ihrem Leben mit ihrem Liebsten Luca. Die Profitänzerin und der Musiker bauen sich zusammen eine Zukunft auf – seit Mai sind die beiden stolze Hausbesitzer.

Anzeige

Getty Images Mike Singer und Christina Luft

Anzeige

RTL / Anelia Janeva Christina Luft, "Let's Dance"-Profitänzerin

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de