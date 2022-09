Emotional: Enkel der Queen halten Mahnwache an ihrem Sarg

Die Royals haben sich erneut versammelt. Seit vergangener Woche befindet sich das Vereinigte Königreich in landesweiter Trauer – Queen Elizabeth II. (✝96) fand am 8. September auf ihrem schottischen Anwesen ihre letzte Ruhe. Bereits einige Tage nach dem Tod der einstigen Monarchin konnte sich die britische Bevölkerung von ihrem ehemaligen Staatsoberhaupt verabschieden. Nachdem König Charles (73) und seine Geschwister eine Mahnwache abgehalten hatten, versammelten sich jetzt die Enkel der Queen!

Am Samstagabend nahmen Prinz William (40), Prinz Harry (38), Zara Phillips (41), Peter Phillips (44), Prinzessin Eugenie (32), Prinzessin Beatrice (34), Louise (18) und James Viscount Severn (14) von ihrer Großmutter Abschied. Die acht Enkel der Queen hielten in der Westminster Hall eine 15-minütige Totenwache – gefolgt von den zahlreichen Besuchern, die der Königin ebenfalls ihren Tribut zollen. Insbesondere William und Harry schienen sehr emotional und kämpften augenscheinlich mit den Tränen.

In den vergangenen Tagen zeigte sich die Königsfamilie in der Öffentlichkeit spürbar vereint – sie bedankten sich bei den Royal-Fans für die Anteilnahme. "Die königliche Familie ist zutiefst bewegt von der weltweiten Resonanz und Zuneigung, die der Königin entgegengebracht wird, während die Menschen gemeinsam mit ihr den Verlust Ihrer Majestät betrauern", lautete das Statement auf der offiziellen Homepage The Royal Household.

Getty Images Prinz William, Prinz Harry und Zara Tindall im September 2022

Getty Images Prinz Harry in der Westminster Hall

Getty Images Queen Elizabeth II., 2012

