Weitere Mahnwache: Royals zollen der Queen (†96) Tribut!

Sie nehmen erneut Abschied! In der vergangenen Woche schied Queen Elizabeth II. (✝96) auf ihrem schottischen Anwesen Balmoral aus dem Leben. Mittlerweile sind ihre sterblichen Überreste in der Westminster Hall aufgebahrt – dort können sich die Fans von der einstigen britischen Monarchin verabschieden. Auch die britische Königsfamilie besuchte die Londoner Kathedrale bereits, um Lebewohl zu sagen. Nun hielten die Kinder der Queen abermals eine Mahnwache ab!

Neben König Charles III. (73) nahmen auch Prinzessin Anne (72), Prinz Edward (58) und Prinz Andrew (62) vor dem Sarg ihrer verstorbenen Mutter Aufstellung und zollten ihr somit erneut Respekt. Nicht nur tausende Trauernde verfolgten den besonderen Moment – auch einige andere Mitglieder der royalen Familie waren dabei. Neben Zara Tindall (41) und ihrem Mann Mike Tindall (43) waren auch Prinzessin Eugenie (32) sowie Prinzessin Beatrice (34) anwesend – mit traurigen Minen gedachten sie der 96-Jährigen ebenfalls.

Morgen sollen alle acht Enkelkinder der Queen dann ebenfalls eine 15-minütige Mahnwache in der Westminister Hall halten. Prinz William (40) wird als Thronfolger an der Spitze des Sarges stehen. Sein Bruder Prinz Harry (38) soll am Ende platziert werden. Beide Brüder werden in Militäruniformen erscheinen.

Getty Images König Charles kommt in der Westminster Hall an

Getty Images Zara und Mike Tindall im September 2022

Getty Images Prinzessin Anne, Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Prinz Andrew

