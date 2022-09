Harry und Meghan sind doch nicht bei Staatsempfang dabei!

Diese Nachricht kam für Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) bestimmt unerwartet! Nachdem Queen Elizabeth II. vergangene Woche im Alter von 96 Jahren verstorben war, befinden sich der Bruder von Prinz William (40) und seine Gattin im Vereinigten Königreich. Am Montag soll die einstige Monarchin beerdigt werden – vorher richtet König Charles (73) einen Empfang aus, an dem Harry und Meghan angeblich teilnehmen sollten. Nun wurde bekannt, dass die beiden doch nicht dabei sein werden!

Am Sonntagabend wird ein Staatsempfang ausgerichtet, an dem König Charles und Camilla (75) die weltweiten Staatsoberhäupter empfangen werden – unter denen sich auch Harry und Meghan befinden sollten. Doch jetzt verkündete der Palast gegenüber People, dass die Sussexes der Veranstaltung nicht beiwohnen werden, da der Empfang lediglich "für die arbeitenden Mitglieder der königlichen Familie" bestimmt ist.

Nach diesen überraschenden Neuigkeiten werden aller Wahrscheinlichkeit am heutigen Abend alle Augen ganz besonders auf Harry gerichtet sein: Gemeinsam mit seinem Bruder und seinen Cousinen wird der 38-Jährige seiner Großmutter zu Ehren eine Totenwache abhalten. Laut The Sun sollen alle acht Enkelkinder der Queen in der Westminster Hall eine 15-minütige Mahnwache halten werden.

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juli 2018

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles III. im September 2022

Getty Images Prinz William und Prinz Harry in der feierlichen Prozession durch London

