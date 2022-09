"Ist genetisch": Kylie Jenner schneidet Gemüse wie Kendall

Kylie Jenner (25) nimmt ihre große Schwester Kendall (26) hops! Im vergangenen Mai sorgte die Reality-TV-Darstellerin für einige Lacher im Internet: In einer The Kardashians-Episode stellte sich Kendall beim Versuch, Gemüse zu schneiden, etwas ungeschickt an – sowohl das Messer als auch die Gurke hielt die einstige Victoria's Secret-Beauty völlig falsch. Jetzt taten es ihr Mama Kris (66) und Schwester Kylie gleich!

Für ein Video mit Vogue kochte das berühmte Mutter-Tochter-Duo seine Lieblingsrezepte: Nachdem Kris den "perfekten Kris-Jenner-Martini" serviert hatte, bereitete ihre 25-jährige Tochter die berühmte Pasta ihrer Mama zu. Während Kylie das Gemüse schnitt, fragte sie Kris: "Sollen wir es wie Kendall schneiden?" und bezog sich damit auf das viral gegangene Video ihrer Schwester. "Weißt du was? Das ist genetisch bedingt", lachte Kris daraufhin. "Genetisch? Ich schneide so nicht", stellte Kylie daraufhin klar, bevor sie merkte, dass die Methode ihrer Schwester gar nicht so schlecht ist: "Kendall ist da an etwas dran. Das fühlt sich wirklich gut an."

Das lustige Video scheint für Kris eine willkommene Abwechslung zu sein: Erst Anfang des Monats schoss ihr einstiger Schwiegersohn Kanye West (45) öffentlich gegen das Kardashian-Jenner-Oberhaupt! So behauptete der Rapper auf Instagram, dass die 66-Jährige neben Kylie auch ihre Tochter und Kanyes Ex Kim Kardashian (41) dazu gezwungen habe, für den Playboy zu posieren.

Instagram / krisjenner Kylie und Kris Jenner, US-Reality-TV-Stars

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Mai 2022

Getty Images Kanye West und Kris Jenner

