Kinderplanung: Was wird aus Victoria Swarovskis Karriere?

Wie malt Victoria Swarovski sich ihre Zukunft aus? Die schöne Let's Dance-Moderatorin ist seit 2017 mit ihrer großen Liebe Werner Mürz verheiratet. Auch den nächsten Schritt will das Paar bald gehen: Die Kristall-Erbin macht kein Geheimnis daraus, dass sie einen Kinderwunsch hat. Erst kürzlich betonte die 29-Jährige, dass sie spätestens mit 30 schwanger werden will. Aber was würde ein Kind für Victorias Karriere bedeuten?

Genau diese Frage stellte Promiflash der Beauty jetzt beim Lascana Fashion Boat im Rahmen der Berlin Fashion Week. Daraufhin betonte Vici: "Ich glaube, in der heutigen Zeit [...], wo starke Frauen ganz großgeschrieben werden, ist es egal, ob du ein Kind hast oder nicht." Weiter stellte das TV-Gesicht klar: "Working Mom, das wäre ich auf jeden Fall."

Hat Werner es eigentlich genauso eilig damit, Nachwuchs zu bekommen? "Mein Mann liebt Kinder und ich hätte sehr gerne schon bald ebenfalls Kinder. Ich möchte auf keinen Fall den Zeitpunkt verpassen und freue mich darauf, meine eigene Familie zu gründen", verriet Victoria dieses Jahr Bild am Sonntag.

SplashNews.com Werner Mürz und Victoria Swarovski

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Victoria Swarovski beim Lascana Fashion Boat im Rahmen der Berlin Fashion Week

Starpix / picturedesk.com Werner Mürz und Victoria Swarovski im Oktober 2018

