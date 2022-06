Victoria Swarovski (28) hat sich ihre Kinderplanung schon genau überlegt. 2017 heiratete die Moderatorin ihre Jugendliebe Werner Mürz in einer großen Zeremonie in Italien. Ihre Beziehung hält die gebürtige Österreicherin allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. So zeigt sie sich beispielsweise nur selten mit ihrem Mann auf Events. Jetzt verriet Victoria, ob das Paar nach fünf Jahren Ehe auch mal über gemeinsame Kinder spricht.

In einem Interview mit Bunte stellte sich die 28-Jährige nun vielen Fragen über ihr Privatleben. So sprach Victoria beispielsweise darüber, wie Werner und sie die Leidenschaft in ihrer Ehe nicht verlieren. Auch ihr Kinderwunsch stand im Fokus: Die Sängerin plauderte aus, dass sie schon ganz bald Nachwuchs bekommen wolle. "30 ist meine persönliche Deadline. Bis dahin möchte ich schwanger sein – und trotzdem weiter arbeiten", hielt sie fest. Deshalb wolle die Kristallerbin auch ein Kindermädchen engagieren, sollte sie dann noch Let's Dance moderieren.

Wie glücklich sie mit ihrem Werner ist, machte Victoria während des Interviews mehr als deutlich. So erzählte die Beauty beispielsweise, dass sie sich jeden Tag etwas mehr in den Unternehmer verlieben würde. "Wir haben viel zusammen erlebt – Wunderschönes wie unsere Hochzeit, aber auch Trauriges. [...] All das hat uns immer mehr zusammengeschweißt", schwärmte Victoria von ihrer Ehe.

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski im Juni 2022

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski im Juni 2022

Anzeige

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de