Neu-Mama Katharina Damm postet süßes Foto mit ihrer Familie

Katharina Damm genießt ihr Familienglück! Die Influencerin und ihr Partner Leo gehen schon seit der Schulzeit gemeinsam durchs Leben. Im Sommer 2021 heirateten die zwei Turteltauben und im vergangenen Juli durften sie ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen – eine Tochter, die auf den Namen Lorena Mara hört. Mit einem süßen Foto im Netz machte Kat nun klar, wie glücklich sie mit ihrer Familie ist!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 28-Jährige einen Schnappschuss vor einer atemberaubenden Meereskulisse, der wohl während ihres Urlaubs in Griechenland entstanden ist. Auf dem Bild hält Kat ihren Nachwuchs in einer Babytrage, während sie ihrem Ehemann verliebt in die Augen schaut. "Von Kindern zu Erwachsenen zu einer Familie", schwärmte sie in der Bildunterschrift.

Die Fans und Promi-Kollegen waren von dieser süßen Momentaufnahme hin und weg – und machten das auch in der Kommentarspalte unter dem Posting deutlich. "Toller Lebensweg", schrieb beispielsweise die Influencerin Adrienne Koleszár. "Ihr seid so ein tolles Paar. Hammer, dass ihr schon so lange zusammen seid", freute sich ein weiterer User.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Tochter Lorena und ihrem Mann Leo

Instagram / leo.onardo Influencerin Katharina Damm mit ihrem Mann Leo

Instagram / leo.onardo YouTuberin Katharina Damm mit ihrem Mann Leo

