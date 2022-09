Tom Gerhardts Ex Katharina nach Playboy-Cover jetzt bei GZSZ

Katharina Gerhardt startet gerade so richtig durch! Die Schauspielerin war von 2003 bis 2008 mit Tom Gerhardt (64) aka Hausmeister Krause verheiratet – jedoch trennten die beiden sich schon 2007. Zuletzt war es ruhig um die 43-Jährige, bis sie sich nun mit diesen Hammer-News zurück in die Schlagzeilen brachte: Sie ziert das Cover der neuesten Playboy-Ausgabe! Bei dem Shooting auf Mallorca präsentierte sie stolz ihre Hammerkurven. Nun konnte sie sich direkt über den nächsten coolen Job freuen: Katharina wird bald bei GZSZ zu sehen sein!

"Ich habe einen Gastauftritt als exzentrische Modedesignerin namens Valentina West. Eine eigenwillig gekleidete Frau, die weiß, was sie will und auf eine freundliche, aber bestimmte Art ihre Interessen vertritt", berichtete sie jetzt stolz Bild. Weiter schwärmte Katharina von den Dreharbeiten: "Sie haben mir sehr viel Spaß gemacht, nicht zuletzt wegen meiner bezaubernden Szenen-Partnerinnen Valentina Pahde und Anne Menden." Ihre Folge wird am kommenden Dienstag über die TV-Bildschirme flimmern.

Hat Katharina denn jetzt Blut geleckt – könnte sie sich vorstellen, dauerhaft bei GZSZ einzusteigen? "Natürlich wäre es schön, wenn aus diesem Sneak Peek mehr entstehen würde", betonte das Playboy-Model. "Ich bin da offen und freue mich über alles, was noch kommt."

