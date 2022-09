US-Moderatorin Wendy Williams starb beinahe vor zwei Jahren!

Es stand sehr schlecht um Wendy Williams (58)! In den vergangenen Monaten machte die US-amerikanische Moderatorin immer wieder Schlagzeilen. Zum einen stand es um ihre Gesundheit nicht sonderlich gut. Doch auch mit ihrem Privatleben sorgte sie für Aufsehen – so behauptete sie, geheiratet zu haben, was laut ihrem Bruder aber gar nicht stimmte. Momentan befindet sich Wendy wegen ihrer Suchtprobleme in einer Entzugsklinik. Nun verriet ein Insider: 2020 sprang der TV-Star dem Tod nur knapp von der Schippe...

Wie RadarOnline nun berichtete, stand es vor zwei Jahren sehr schlecht um die damals 56-Jährige. Laut einem engen Vertrauten musste Wendy umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem man sie nicht ansprechbar in ihrem Haus aufgefunden hatte. "Sie war in ihrem Bademantel, er war verschmutzt, sie war verkrampft, sie war in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Sie starrte an die Decke. Sie war einfach nicht ansprechbar, aber ihre Augen waren offen", erklärte die Quelle dazu. Wendy soll damals stark alkoholisiert gewesen sein – weswegen sie in einer Klinik zwei Bluttransfusionen bekommen hatte.

Ihr damaliger Manager wollte jedoch zuerst keine Hilfe holen, weil er nicht wollte, dass der Notruf an die Öffentlichkeit gelangt. "Ich glaube nicht, dass er das Ausmaß dessen verstand, was vor sich ging, und ich glaube nicht, dass er wollte, dass herauskommt, dass es ihr nicht gut ging", erinnerte sich der Informant. Nur ein Jahr nach dem schrecklichen Vorfall wurde Wendy in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert.

Getty Images Moderatorin Wendy Williams

Getty Images Wendy Williams im November 2016

Getty Images Wendy Williams im Oktober 2019

