Wegen Krankheit in Deutschland: Wie geht es Sarah Harrison?

Müssen ihre Fans sich ernsthafte Sorgen um Sarah Harrison (31) machen? Die erfolgreiche Influencerin ist gesundheitlich aktuell so angeschlagen, dass sie ihre Wahlheimat Dubai, ihren Mann Dominic Harrison (31) und ihre Kids kurzzeitig verlassen hat – um sich in Deutschland gründlich durchchecken zu lassen. Zuletzt betonte die YouTuberin, dass es ihr immer noch sehr schlecht gehe. Sie habe mit Schwächeanfällen und Magenschmerzen zu kämpfen. Jetzt gab Sarah ihren Fans ein weiteres Gesundheitsupdate.

Von der Couch aus meldete die Beauty sich nun in ihrer Instagram-Story: "Ich wollte euch mal ein kleines Update geben. Ich war heute wieder in der Praxis. Jetzt sind fünf Tage um und ich muss sagen: Mir geht es schon ein bisschen besser! Ich habe diese Schlappheit nicht mehr den ganzen Tag, bin aber trotzdem noch erschöpft und brauche immer noch ein bisschen länger." Weiter berichtete Sarah: "Mir schlägt das Ganze nicht mehr so doll auf den Magen, kann auch wieder ein bisschen mehr essen." Und wie lautet ihr Fazit nach fünf Tagen Deutschland? "Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung", freut sich die Unternehmerin.

Wie geht es Domi eigentlich in der Zwischenzeit? Auch der 31-Jährige äußerte sich zu der aktuellen Situation mit Sarah: "Ich bekomme superviele Nachrichten, wie toll ich das hier mit den Kids rocke und Sarah den Rücken freihalte – ich möchte aber auch dazu sagen, dass das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte." Weiter betonte der Fitness-Influencer: "Im selben Atemzug möchte ich sagen, dass ich Sarah unheimlich vermisse. [...] Die Ladys und ich freuen uns auf jeden Fall, wenn Mama bald zurück ist."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Mai 2022 in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern Mia Rose und Kyla

