Wells Adams weinte pausenlos bei Trauung mit Sarah Hyland

Es war der wohl schönste Tag im Leben von Wells Adams (38): Er hat Sarah Hyland (31) geheiratet! Der US-amerikanische Kuppelshow-Star und die Modern Family-Darstellerin kamen Ende 2017 zusammen, verlobten sich im Sommer 2019 – und gingen am 20. August dieses Jahres schließlich den Bund der Ehe ein. Es war ein rauschendes Fest mit zahlreichen Promi-Gästen. Doch natürlich ging es bei ihrer Hochzeit auch ganz schön emotional zu: Wells musste die ganze Trauung über heulen!

Das enthüllte der frisch gebackene Ehemann jetzt gegenüber Us Weekly: "Ich habe die ganze Zeit geweint. Das war gar nicht gut, aber es war auch wirklich witzig." Weiter schilderte Wells: "Sarah hatte vor der Hochzeit zu mir gesagt: 'Wenn du nicht weinst, wenn du mich das erste Mal den Gang runterschreiten siehst, dann werde ich wirklich sauer sein.'" Doch da hätte die schöne Schauspielerin sich wirklich keine Sorgen machen müssen: "Ich habe geflennt wie ein Baby, als sie mit ihrem Dad um die Ecke kam und dann wieder, als ich ihn umarmt habe und dann beim Verlesen der Gelübde."

Und wie erging es Sarah während der Zeremonie? "Ich habe geheult und wisst ihr was? Sie hat überhaupt nicht geweint!", schilderte Wells. "Ich dachte mir nur: 'Was zur Hölle ist denn hier los?'" Was sagt ihr dazu, dass sie keine Träne verdrückt hat und er schon? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Backgrid/Garrett Press/MEGA Sarah Hyland und Wells Adams bei ihrer Hochzeit, August 2022 in Kalifornien

