Süß! Nina Dobrev gewährt Einblicke in Sarah Hylands Hochzeit

Diese Hochzeit war ein ganz besonderes Erlebnis! Am Wochenende heirateten Sarah Hyland (31) und Wells Adams (38) ganz romantisch drei Jahre nach ihrer Verlobung in Kalifornien. Gefeiert wurde unter freiem Himmel auf einem Weingut in Anwesenheit von circa 150 Gästen, darunter zahlreiche Prominente. Auch Nina Dobrev (33) war dabei – und genoss den besonderen Tag offenbar in vollen Zügen! Im Netz schwärmte die Schauspielerin jetzt von Sarahs Hochzeit.

"Was für eine magische Nacht, in der wir endlich Sarah und Wells gefeiert haben... Eure Liebe geht bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus. Pluto ist nicht weit genug weg", schrieb sie begeistert unter eine Reihe von Bildern von dem besonderen Tag. Darauf sieht man Nina in einem knöchellangen schwarzen Kleid unter anderem zusammen mit der glücklichen Braut unter einem Sonnenschirm in der kalifornischen Sonne posieren, zwischen Weinreben und am Tag nach der Hochzeit – mit kaputten Füßen wegen ihrer hohen Schuhe sitzt die 33-Jährige darin im Bett und streckt den Mittelfinger in die Kamera.

Doch Nina erschien nicht alleine zu der Hochzeit: Als Begleitung brachte sie ihren Freund Shaun White (35) mit. Die beiden Turteltauben sind seit rund zwei Jahren zusammen, erst im vergangenen Mai feierten sie ihr Pärchendebüt auf dem roten Teppich. Vielleicht ist die Vampire Diaries-Darstellerin also auch bald selbst unter Haube – es wird gemunkelt, dass die beiden sich sehr bald verloben.

