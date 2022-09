Wie bitte? Das darf Kourtney Kardashians Sohn nicht essen!

Dieses Gericht steht bei Kourtney Kardashian (43) nicht auf dem Essensplan! Zehn Jahre lang gingen sie und Scott Disick (39) gemeinsam durchs Leben. In der Zeit bekam das einstige Paar drei Kinder: Mason (12), Reign (7) und Penelope (10). Doch obwohl ihre Liebe nicht halten sollte – und Kourtney mittlerweile glücklich mit Travis Barker (46) verheiratet ist – stehen die Kids weiterhin an erster Stelle. Dabei scheint der TV-Bekanntheit bei der Kindererziehung vor allem eins wichtig zu sein: die Ernährung! So verriet Kourtney jetzt, dass ihr Sohn Mason keine Pommes essen darf!

In einem Interview mit WSJ sprach Kourtney über die Essgewohnheiten ihres ältesten Kindes – und offenbarte, dass sie Mason nicht erlaubt, Pommes zu essen: "Heute hatte ich ein Gespräch mit meinem Sohn und er sagte: 'Mama, ich brauche heute Pommes Frites von McDonald's, bitte. Ich habe sie seit einem Jahr nicht mehr gegessen'", berichtete Kourtney. "Ich sagte: 'Heute ist nicht der Tag, tut mir leid.'", fuhr der Keeping up with the Kardashians-Star zudem fort.

Die Fans sind von Kourtneys strengen Regeln alles andere als begeistert! Auf Twitter machten sie ihren Ärger Luft: "Zu strikt zu sein, macht alles zunichte, was man zu erreichen versucht. Dumm gelaufen. Gib ab und zu nach, Kourtney" oder "Ihre Kinder werden wahrscheinlich ein gestörtes Essverhalten entwickeln", schrieben einige User auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick, Penelope, Kourtney Kardashian, Reign und Mason

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Der Sohn von Kourtney Kardashian Mason Dash an Weihnachten 2019

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de