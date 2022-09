Bekommen Kourtney Kardashian und ihr Travis etwa ein Baby?

Wird ihre Liebe jetzt endlich gekrönt? Kourtney Kardashian (43) und ihr Travis Barker (46) wollen ein Baby bekommen! Der Reality-TV-Star und seine Musiker-Liebe sind erst in diesem Jahr den Bund der Ehe eingegangen. Beide bringen bereits Kinder aus vergangenen Partnerschaften hervor, wollen jedoch auch noch gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Aktuelle Aufnahmen des Paares führen zu neuen Spekulationen. Könnte die 43-Jährige etwa endlich schwanger sein?

Auf einer Reihe von Schnappschüssen, die Kourtney auf Instagram postete, ließen sie und Travis sich in ihren stylishen Outfits ablichten. Ein Foto stach dabei besonders heraus: Travis legt seine Hand zärtlich auf ihren Bauch. Die beiden strahlen bis über beide Ohren – es sieht so aus, als wäre da ein verdächtiges Bäuchlein unter Kourtneys Kleidung! Die Aufnahme entstand, als die beiden Superstars von Großbritannien zur Fashion Week nach New York flogen.

Kourtney und Travis haben in der Reality-TV-Serie "The Kardashians" offen über ihre Hoffnungen

auf ein weiteres Baby gesprochen. In dieser wurde vor allem ihre Fruchtbarkeitskrise thematisiert. Die Beauty erzählt vor den Kameras: "Travis und ich wollen ein Baby haben, also hat mein Arzt uns zu einer künstlichen Befruchtung überredet. Es war nicht gerade die tollste Erfahrung." Denn die Medikamente hätten sie in die Menopause gebracht und wie ein Verhütungsmittel gewirkt, anstatt ihr und ihrem Mann zu helfen.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

