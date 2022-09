Bully Herbig oder Rick? Er hat "Schlag den Star" gewonnnen!

Welcher Promi konnte sich den Sieg sichern? Am Samstag ging das beliebte TV-Format Schlag den Star endlich in eine weitere Runde. Dieses Mal durften sich die Fans auf ein ganz besonderes Duell freuen: Der Comedian Michael "Bully" Herbig (54) trat gegen den Schauspieler Rick Kavanian (51) an, mit dem er seit 35 Jahren befreundet ist. Doch welcher VIP lag am Ende vorn?

Die Freunde lieferten sich am Samstag ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. In insgesamt 15 Challenges mussten sich die beiden duellieren, bevor das Spiel "Deckeln" den Abend endlich entscheiden sollte. Dabei mussten die TV-Stars versuchen, einen Bierdeckel durch einen Ring auf ein Glas fallen zu lassen. Bully lag am Ende vorn – und sicherte sich mit 70:50 Punkten den Sieg und 100.000 Euro Preisgeld.

Über seinen Triumph war der "Der Schuh des Manitu"-Produzent auch mehr als glücklich. In seiner Instagram-Story meldete er sich nach der Ausstrahlung der Sendung bereits persönlich zu Wort. "Danke für den wundervollen Abend", schwärmte Bully auf seinem Social-Media-Account und fügte zusätzlich noch ein Kuss-Emoji hinzu.

