Dirndlschleife: Verrät Cathy Hummels ihren Beziehungsstatus?

Bestätigt Cathy Hummels (34) damit die Gerüchte? Seit Monaten spekulieren die Fans, dass sich die Kampf der Realitystars-Moderatorin und ihr Mann Mats Hummels (33) voneinander getrennt haben. Im Juni behauptete ein Insider sogar, dass die beiden momentan mitten in der Scheidung stecken. Bislang äußerten sich die Eltern des kleinen Ludwig Hummels (4) aber nie persönlich dazu. Doch gibt Cathy nun etwa einen Hinweis auf ihren Beziehungsstatus?

Am Samstag besuchte die 34-Jährige das Oktoberfest in München und ließ ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Als waschechte Bayerin erschien sie natürlich im Dirndl auf der Veranstaltung. Cathy setzte auf ein mintfarbenes Dress und rundete den Look mit einer Schürze in derselben Farbe und einer transparenten weißen Bluse ab. Doch ein Detail an ihrem Outfit sorgte für besonders viel Aufmerksamkeit: Sie trug ihre Dirndlschleife auf der linken Seite, was normalerweise bedeutet, dass man Single ist.

Kein Wunder also, dass die Influencerin die Gerüchteküche mit ihrem Outfit erneut zum Brodeln brachte. In der Kommentarspalte unter ihrem Posting spekulierten einige User, ob Cathy damit ihr Ehe-Aus wohl bestätigt. "Ist mit Mats und dir also wirklich Schluss?", fragte nur einer von vielen Nutzern unter ihrem Instagram-Beitrag.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels auf dem Münchner Oktoberfest im September 2022

Instagram / cathyhummels TikToker Paul Luca Fischer und Moderatorin Cathy Hummels auf dem Oktoberfest in München

