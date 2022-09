Hot or not? Madonna überrascht mit neuen rotblonden Haaren!

Madonna (64) hat sich mal wieder neu erfunden! Ihr Signature-Look sind ihre langen blonden Locken. Doch die Queen of Pop liebt es auch, verschiedene Styles auszuprobieren: Zuletzt trug sie ihre Mähne in Kaugummirosa. Diese Farbe feierten ihre Fans ganz besonders. Was ihre Community wohl zu ihrer neuesten Idee sagt? Madonna hat erneut ein Umstyling gewagt – und präsentierte sich jetzt mit rotblonden Haaren!

Bei der Show von Designer Tom Ford (61) im Rahmen der New York Fashion Week legte die 64-Jährige am Mittwoch einen überraschenden Auftritt hin: Madonna trägt ihre Haare jetzt lang und in einem hübschen Erbeerblond. Es ist aber gut möglich, dass es sich dabei nur um eine Perücke handelt. Dazu folgte sie dem Bleached-Brows-Trend und ließ sich ihre Augenbrauen aufhellen – insgesamt ein ganz neuer Look an der Sängerin! Auch sonst war ihre Erscheinung ziemlich aufregend: Die Songschreiberin trug ein elegantes Satin-Outfit, unter dem eine superheiße Corsage zum Vorschein kam.

Madonna besuchte das Fashion-Event zusammen mit ihrer Tochter Lourdes (25). Auch ihr Spross war mal wieder ein absoluter Hingucker: Die 25-Jährige trug ihre schwarzen Haare hochgesteckt und ließ mit ihrem ausgeschnitten Top tief blicken – gelegentliche Nippelblitzer inklusive.

BFA / ActionPress Madonna bei der New York Fashion Week

Backgrid / ActionPress Madonna bei der New York Fashion Week

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Nyfw: The Shows Collage: Madonna und Tochter Lourdes bei der NYFW im September 2022

