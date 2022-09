Mit "Take Me Out"-Baby: Wie läuft es bei Svenja und Steve?

Svenja fand 2017 bei Take Me Out ihre große Liebe: In dem TV-Format lernte sie vor fünf Jahren ihren Partner Steve kennen, im vergangene Februar krönten sie ihr Glück mit dem gemeinsamen Sohn Fin. Weiteren Nachwuchs möchte Steve allerdings nicht, die Influencerin hat bereits eine Tochter aus einer anderen Beziehung. Wie läuft es jetzt in Svenjas Alltag mit zwei Kindern? Promiflash hat mal nachgehakt...

"Uns geht es so weit prima! Fin wächst und gedeiht – und hält uns dabei sehr auf Trab. Wir warten jetzt eigentlich nur gespannt darauf, dass er nun endlich krabbelt. Aber anscheinend kommt er ganz nach der Mutter und ist ziemlich faul", witzelte sie glücklich im Promiflash-Interview. Bald könne das Baby hoffentlich auch schon ohne seine Mama schlafen: "Mal schauen, wann Fin endlich sein Zimmer bezieht und Steve dann wieder zu mir kommt. Wir schlafen nach wie vor getrennt", erklärte Svenja ihre aktuelle Situation.

Ansonsten warte Svenja aktuell weiterhin sehnlichst auf ihren Heiratsantrag. "Also irgendwann, habe ich auch keine Lust mehr", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Eigentlich hatte sie zu ihrem fünften Jahrestag vor wenigen Tagen darauf gehofft – doch stattdessen hatte Steve den Tag einfach vergessen...

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, "Take Me Out"-Traumpaar

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen mit ihrem Sohn Fin im Juli 2022

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen und Freund Steve

