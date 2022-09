Doch kein Antrag! Svenja Theißens Freund vergisst Jahrestag

Das lief anders als erhofft! Eigentlich hatte sich Svenja Theißen zum Jahrestag einen Antrag gewünscht. Sie und ihr Freund lernten sich bei der Datingshow Take Me Out kennen und sind nun bereits seit fünf Jahren ein Paar. Daher könne man das Ganze jetzt langsam mal abrunden, findet die Influencerin. Doch anstelle eines Antrags erwartete die zweifache Mama eine ganz andere Überraschung. Svenjas Partner Steve hat den Jahrestag doch tatsächlich verschwitzt!

"Ob wir heute unseren fünften Jahrestag haben? Ob jemand von uns diesen vergessen hat?", fragte Svenja ihre Follower in ihrer Instagram-Story. Anscheinend hielten die meisten Svenja für die Schuldige. "Ich finde es übrigens superinteressant, dass die meisten von euch denken, dass ich den Jahrestag verschwitzt habe!", scherzte sie daraufhin. Gegenüber Promiflash bestätigte die 24-Jährige jetzt, dass tatsächlich Steve derjenige war.

"Der Alltag hat uns mit zwei Kids und den Wechselschichten von Steve ziemlich im Griff. Da kann so etwas mal untergehen. Schade", erklärte sie Promiflash. Dabei hatte die ehemalige "Take Me Out"-Kandidatin erst letzte Woche im Interview verraten, dass sie einen Antrag schon sehnlichst erwarte. Ein Haus und zwei Kinder hat das Paar bereits.

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen und Freund Steve

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen und ihr Freund Steve

Anzeige

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Kandidatin Svenja mit ihrem Partner Steve

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Svenjas Freund Steve den Jahrestag vergessen hat? Das kann schon mal passieren. Das geht gar nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de