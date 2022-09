Nach dem Tod der Queen: Erstes Statement von Prinz Andrew

Prinz Andrew (62) äußert sich zum Tod seiner Mutter! Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) in Balmoral in Schottland. Ihre Familienmitglieder äußerten seitdem schon zahlreich ihr Bedauern über den Tod und teilten persönlichen Erinnerungen an die britische Monarchin. Nur ihr Sohn Andrew, der seit seinem Missbrauchsskandal in Verruf geraten ist, hatte sich noch nicht gemeldet – bis jetzt. In einem rührenden Statement richtete Andrew jetzt Worte an die Queen.

"Liebe Mami, Mutter, Eure Majestät, drei in einem", begann er seinen Brief laut BBC. Danach dankte er der Queen für ihren ewigen Dienst an der Nation und stellte heraus, wie viele Menschen an der unendlichen Trauer um sie Anteil nehmen. "Mama, deine Liebe zu deinem Sohn, dein Mitgefühl, deine Fürsorge und dein Vertrauen werde ich immer in Ehren halten. Ich habe festgestellt, dass dein Wissen und deine Weisheit unendlich sind, ohne Grenzen oder Begrenzungen", erklärte Andrew ergriffen. Er werde seine Mutter für ihre guten Ratschläge und Ansichten sowie ihren Humor vermissen.

Aus dem Tod seiner geliebten Mutter wolle Andrew jetzt etwas Positives ziehen und mit ihr als Leitstern fröhlich gestimmt in die Zukunft gehen. "Ich werde dich für immer mit meiner tiefsten Liebe und Dankbarkeit in meinem Herz haben", widmete er ihr abschließende Worte.

Getty Images Prinz Andrew bei der Trauerprozession für die Queen, September 2022 in Edinburgh

Getty Images Prinz Andrew und die Queen, Januar 2020

Getty Images König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward

