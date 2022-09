Oben ohne: Laura Müller setzt ihren Body im Netz in Szene!

Laura Müller (22) liefert mal wieder eine heiße Performance! Die Ehefrau von dem Schlagersänger Michael Wendler (50) beglückt ihre Fans immer wieder mit aufreizendem Content von sich: Im vergangenen Jahr zeigte sich die Brünette im Playboy, seit geraumer Zeit verhökert sie allerdings auch noch sexy Bilder und Videos auf der Erotikplattform OnlyFans. Nun gab es Nachschub für ihre Follower: Laura rekelte sich ohne Bikinioberteil am Pool.

In ihrer Instagram-Story teilte Laura einen kurzen Clip, in dem sie sich am Pool filmt – dabei verzichtet Laura auf ihr Bikinioberteil und bedeckt ihre Brüste lediglich mit einem Arm. Daraufhin wendet die 22-Jährige sich und präsentiert ihren Po. "Kam gut bei euch an", schrieb sie zu dem freizügigen Video.

Laura scheint sich generell gerne textilfrei in Szene zu setzen. Wenig später postete sie nämlich noch eine weitere Aufnahme, die sie angelehnt an eine Wand zeigt – auf dem Foto luschert ihre Brust an der Seite ein wenig heraus.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de