So schön war Pietro Lombardi und Lauras große Babyparty!

Laura Maria Rypa (26) und Pietro Lombardi (30) lassen es krachen! Die beiden erwarten aktuell voller Vorfreude ihr erstes gemeinsames Kind. Im Juni ließ das On-off-Pärchen überraschend die Bombe platzen – in welchem Monat die Influencerin aber genau ist, verriet sie noch nicht. Das Geschlecht wissen sie aber offenbar schon, denn jetzt feierten Laura und Pietro eine rauschende Babyparty! Unter anderem war Yeliz Koc (28) anwesend und teilte Eindrücke der Feier.

In Sachen Deko ließen Laura und Pietro sich nicht lumpen: Im Garten war eine große Fotowand inklusiver Luftballongirlande in Brauntönen, Trockenblumen, "Oh Baby"-Leuchtschild und einem Teddy aufgebaut. Das Konzept spiegelte sich in der Tischdeko wider: Auch hier war jeder Tisch mit einem großen Teddy und braunen Luftballons geschmückt. Doch auch die klassischen Gender-Reveal-Farben kamen nicht zu kurz: Es gab eine riesige Torte in Blau und Rosa mit aufgestecktem Feuerwerk.

Anschließend musste Yeliz auch nicht mit leeren Händen nachhause gehen: Für jeden Gast gab es eine personalisierte Tafel Schokolade, Kaffeebohnen mit aufgedrucktem Namen und eine Trinkflasche mit einem Bild von Laura und Pietro. Welches Geschlecht das Baby letztendlich haben wird, hat Yeliz öffentlich noch nicht verraten – das überlässt sie den Eltern.

Instagram / _yelizkoc_ Die Tischdeko bei Pietro Lombardi und Lauras Babyparty

Instagram / _yelizkoc_ Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei ihrer Babyparty im September 2022

Instagram / _yelizkoc_ Das Geschenk bei Pietro Lombardis und Lauras Babyparty

