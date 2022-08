Nach Baby-Verkündung: Laura Maria Rypa meldet sich zu Wort

Laura Maria Rypa (26) ist von der Reaktion der Fans überwältigt. Im vergangenen Juni hatten die Influencerin und ihr Ex-Freund Pietro Lombardi (30) überglücklich verkündet, dass sie wieder ein Paar sind. Am Samstag überraschten sie die Fans dann mit den freudigen Nachrichten, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Jetzt meldete sich Laura nach der Schwangerschaftsverkündung erstmals zu Wort.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die blonde Schönheit nun an ihre Community und bedankte sich für die ganzen lieben Nachrichten. "Pie und ich wollten uns eigentlich zusammen bei euch bedanken, aber er ist relativ früh los", begann die 26-Jährige zu erzählen. Sie selbst sei am Vorabend wiederum sehr erschöpft gewesen, sodass sie sehr schnell eingeschlafen sei. Dennoch wollte sie sich ausgiebig für "die ganzen lieben Nachrichten" bei ihren Followern bedanken. "Wir sind beide froh, dass es endlich raus ist", versicherte Laura im Anschluss.

Kurz nach der großen Verkündung hatte sich auch der werdende Papa bereits bei seiner Community zu Wort gemeldet – und förmlich von seiner Liebsten und ihrem Baby geschwärmt. "Ich werde euch immer beschützen", versicherte Pietro in einem Video, in dem er liebevoll Lauras Bauch streichelt. Auch er hatte sich schon bei den Fans für die zahlreichen Glückwünsche bedankt.

Laura Maria und Pietro Lombardi

Pietro Lombardis Instagram-Story

Laura Maria Rypa, Influencerin

