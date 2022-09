Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Das trugen die Royals

Queen Elizabeth II. fand heute ihre letzte Ruhe. Nachdem sich der Gesundheitszustand des britischen Staatsoberhaupts am 8. September stark verschlechtert hatte, folgten nur wenige Stunden später die erschütternden Nachrichten: Die Monarchin ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Nachdem in der vergangenen Woche eine Prozession abgehalten wurde, findet nun das Staatsbegräbnis statt. Diese Looks wählten die Trauernden für das Staatsbegräbnis!

Wie die aktuellen Bilder der Trauerfeier aus der Westminster Abbey zeigen, wählte unter anderem die Enkeltochter der Queen, Prinzessin Beatrice (34), ein schwarzes knielanges Kleid mit einem Blazer und kombinierte dazu einen schwarzen Hut mit Applikationen. Dazu entschied sich die Mutter einer Tochter für ebenfalls schwarze Handschuhe, Pumps und eine dunkle Strumpfhose. Ihre Mutter Sarah Ferguson (62) trug zu ihrem hochgeschlossenen Kleid einen dazu passenden Fascinator mit Trauerflor und dunkle Handschuhe. Dabei fiel vor allem ein Detail besonders bei der Trauerkleidung von Prinz Andrews (62) Ex-Frau auf: Sie trug eine silberfarbene Brosche in Form eines Vogels, der unter anderem für die zum Himmel aufsteigende Seele eines Verstorbenen stehen kann.

Gräfin Sophie (57) entschied sich wiederum für ein hochgeschlossenes langes Kleid mit floralen Applikationen. Auch sie wählte einen Fascinator mit Federn und dezenten silberfarbenen Schmuck. Camillas (75) Enkeltochter Lola vergriff sich für die offizielle Trauerfeier allerdings ein wenig im Look: Zu ihrem schwarzen Kleid wählte die Tochter von Tom Parker Bowles (47) einen Fascinator, der durch seine Applikationen stark an einen Katzenkopf erinnerte.

Getty Images Sarah Ferguson beim Staatsbegräbnis der Queen 2022

Getty Images Gräfin Sophie bei dem Staatsbegräbnis der Queen 2022

Getty Images Laura Lopes, Tom Parker Bowles und ihre Familie während des Staatsbegräbnis der Queen

