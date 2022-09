Bekommen Prinz Andrew und Harry wieder königliche Aufgaben?

Bald könnte sich das Leben von Prinz Harry (38) und Prinz Andrew (62) verändern. Als Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) sollte Andrew eigentlich einige royalen Aufgaben übernehmen. Allerdings wurde im Mai 2020 bekannt gegeben, dass er das Königshaus nicht mehr länger vertritt. Ein paar Monate zuvor dankte auch Harry, der Sohn von König Charles III. (73), ab. Nun könnten Andrew und Harry allerdings bald wieder in die königlichen Aufgaben mit eingebunden werden.

Wegen Queen Elizabeths Ableben gibt es einige Änderungen in den königlichen Strukturen. Davon sind aber nicht nur alle arbeitenden Royals betroffen, sondern auch diejenigen, die von ihrem Amt zurückgetreten sind. Das Regentengesetz von 1937 besagt nämlich, dass die ersten vier erwachsenen Personen in der Thronfolge als Staatsräte fungieren – das schließt sowohl Harry als auch Andrew mit ein. Laut The Sun will König Charles dieses Gesetz allerdings abändern, was von den beiden Kammern und dem Parlament erst genehmigt werden muss.

Könnte sich das auch auf das Verhältnis von Harry und seinem Vater Charles auswirken? Seitdem der 38-Jährige zurückgetreten ist, herrscht ein angespanntes Verhältnis zwischen den beiden. So sollen Vater und Sohn sogar hauptsächlich über ihre Sekretäre kommunizieren. Demnach wäre es für ihre Beziehung wohl besser, wenn Harry nicht als einer der Staatsräte einberufen wird.

